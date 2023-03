'Via Vaciglio centro e via Zamenhof, escalation furti: situazione fuori controllo'

'Da giorni si registra un preoccupante aumento dei furti in abitazione nell’area di via Vaciglio, via Zamenhof e dintorni - commenta Negrini - sono molteplici le famiglie residenti in zona preoccupate per l’escalation di tale fenomeno. In una sola settimana, infatti, si registra un tentato furto non riuscito in via Zamenhof e due furti in via Vaciglio. Il furto non è andato a segno grazie al fatto che alcuni residenti hanno avvistato due incappucciati gironzolare in cortile. I due, quando si sono resi conto di essere visti, celermente si sono dileguati. In via Vaciglio invece sono appunto due i colpi riusciti tramite taglio delle inferriate. Non è la prima volta che ci occupiamo della zona di via Vaciglio che, come troppe zone - aggiunge Negrini - è tristemente colpita dall’avanzata del degrado e dell’insicurezza'.'Ricordiamo che pochi mesi fa, proprio su via Vaciglio, chiedemmo l’installazione di telecamere così da ricoprire due funzioni importanti per la zona: l’essere deterrente per la problematica più volte segnalata (sempre presente e mai risolta) della velocità delle auto in transito nella via e fungere da maggior controllo del territorio qualora si registrino attività illegali. Ricordiamo inoltre che, sempre su via Vaciglio, segnalammo poco tempo fa l’attiva piazza di spaccio sita nel parchetto e il degrado della zona verde alla fine della stessa via che doveva da anni essere riqualificata. Continuiamo a non ricevere risposta - evidenzia il presidente cittadino di Fdi -. È evidente che occorre un piano concreto di gestione del presidio del territorio e di videosorveglianza dello stesso. Fratelli d’Italia rinnova l’invito ad intervenire prontamente su via Vaciglio a tutela dei cittadini e della zona con un piano serio in termini di videosorveglianza, ripristino della sicurezza stradale e contrasto alle attività illegali. È chiaro che il controllo di vicinato della zona, pur compiendo un eccellente lavoro in termini di comunicazione e vigilanza, non può sostituirsi alle forze dell’ordine. È inaccettabile che una zona che una volta era tranquilla, con alta densità di famiglie e bambini stia subendo un declino così repentino nel silenzio totale dell’amministrazione'.