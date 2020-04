Viale Gramsci, rissa davanti all'internet-point: il caso in Comune

Ancora assembramenti, ancora aperture non regolari, ancora tensioni davanti ai negozi, soprattutto quelli già noti anche alle forze dell'ordine per diverse e ripetute irregolarità. Viale Gramsci, ai tempi del Coronavirus, ha visto esplodere diverse problematiche di ordine pubblico già note. Quelle ora segnalate, in una interrogazione, dal Consigliere comunale di Sinistra per Modena Vincenzo Walter Stella. Interrogazione seguita all'allarme lanciato dai residenti, domenica 12 aprile. Quando davanti al negozio Internet Point al civico 244, dall'assembramento di un gruppo di stranieri è generata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Divisa soltanto dall'intervento di un uomo. Grida, urla, non solo dei soggetti coinvolti nelle collutazioni ma anche dei residenti che dai balconi osservavano esterrefatti l'accaduto.'Le persone presenti - ricorda il Consigliere Stella - non rispettavano le distanze di sicurezza, nonindossavano né guanti né mascherine protettive, alcune di queste pare fossero alticce e litigiose. I cittadini ci hanno segnalato la situazione, contestando anche l’opportunità dell’apertura del negozio ilgiorno di Pasqua, e segnalando l’incuranza dei gestori rispetto all’assembramento davanti al proprio esercizio commerciale'. Il negozio è stato chiuso dallo stesso gestore finita la rissa ma il problema rimane. Perché quel negozio era aperto? In piena emergenza coronavirus, il giorno di Pasqua? Quali sono le licenze commerciali per cui è autorizzato il negozio, i suoi orari di apertura e la possibilità di poter tenere aperto anche in occasione di giornate festive come appunto la Pasqua?'. Domande rivolte alla giunta comunale chiamata a rispondere in aula nelle prossime sedute.