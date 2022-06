Zelensky parla al G7, Von Der Leyen: 'Ammiriamo la sua leadership'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto in videocollegamento con il vertice del G7 esortando i leader a 'fare tutto il possibile' per porre fine alla guerra nel suo Paese entro la fine dell'anno, invitando i leader dei sette Paesi a 'intensificare le sanzioni' contro Mosca.Il colloquio con il leader ucraino è il punto centrale del summit al castello bavarese di Elmau, in Germania, con la seconda giornata di lavoro del G7'Zelensky ci ha aggiornato sull'aggressione russa. Ammiriamo la sua leadership e la resilienza della sua gente. Il G7 ha mostrato una apprezzabile unità. Siamo d'accordo sul fatto che sosterremo Kiev fino a quando sarà necessario' - ha twittato la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.'Siamo uniti al fianco dell'Ucraina. E continueremo a supportarla. Per questo dobbiamo prendere decisioni dure ma necessarie.Intanto il leader britannico Boris Johnson insiste a farsi alfiere della linea dura contro la Russia. 'Ciò che mi ha colpito in questi due giorni è la nostra straordinaria determinazione ad andare avanti uniti; al momento non c'è accordo di pace che il presidente Zelensky possa firmare, quindi, nelle circostanze attuali, i G7 devono continuare a sostenere l'Ucraina'. Il premier britannico ha poi ammesso che militarmente la situazione di Kiev è ora 'molto difficile a est e sud-est', ma non senza ripetere che le forze ucraine vogliano ancora battersi e possano 'rovesciare le posizioni'.