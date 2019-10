Zingaretti: 'In Emilia Romagna si vince!'. Bonaccini fa gli scongiuri

'L'Emilia Romagna ha grande presidente che raccoglie consensi che vanno oltre il centrosinistra, è territorio produttivo, credo che questa forza rende quella battaglia politica interessante'. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24. E annuncia: 'Dalla prossima settimana sarò in Emilia strada per strada per evitare che cada nelle mani di chi ha dimostrato di non sapere governare'. E a chi gli chiede delle conseguenze politiche di quel voto regionale, Zingaretti taglia corto: 'In Emilia Romagna si vince, sono molto fiducioso'.Parole di fronte alle quali, c'è da scommetterci, Bonaccini sta facendo gli scongiuri.