A riveder le stelle: il successo di Mirandola contagia il capodanno di Modena

'E quindi uscimmo... a riveder le stelle'. Questo il titolo con il quale il Comune di Mirandola aveva accompagnato la scorsa estate il percorso espositivo di Mirandola Galleria a Cielo Aperto che aveva avuto nella proiezione video sul duomo di immagini ispirate al viaggio di Dante della divina commedia. In una rappresentanzione di un viaggio che nella sua ascesa verso il paradiso e al cielo stellava simboleggiava anche il passaggio dai tempi bui e infernali della pandemia e, per Mirandola, del terremoto, alla speranza e alle realtà di un ritorno alla vita segnata dalla fine della pandemia e dalla vita nata dalla ricostruzione. Uno spettacolo originale, di altissima qualità ed impatto sulle migliaia di persone che lo hanno ammirato, nelle proiezioni ripetute ad intervalli di 20 minuti durante due sere. Un successo confermato dall'eco che l'iniziativa ha avuto in tutte la provincia e non solo.Anzi, è l'intero cartellone del capodanno del Comune di Modena 'intitolato 'e quindi uscimmo a riveder le stelle…', per salutare l’ultimo giorno del 2021 ricordando Dante, nel 700° anniversario della morte, con l’ultimo verso dell’Inferno, quando il poeta e Virgilio risalgono all’aperto sotto un cielo notturno e stellato', che richiama esattamente l'iniziativa del Comune di Mirandola. Una delle iniziative meglio riuscite ed originali offerte a livello provinciale nel corso dell'anno che si chiude.Il programma del Capodanno a Modena 'E quindi uscimmo a riveder le stelle', spalmato su diversi giorni e diversi giorniPiazza Grande - dal 31 dicembre al 2 gennaioProgetto di Carlo Cerri con OOOPStudio31 dicembre dalle 17.30 alle 00.301 gennaio dalle 17.30 alle 21.302 gennaio dalle 17.30 alle 21.30La proiezione sul Duomo si ripete ogni 30 minuti, è sospesa dalle 18 alle 1931 dicembre 2O21 dalle ore 22.3O presso il Teatro Comunale Pavarotti-FreniIntroduce la serata Lucilla Giagnoni con un omaggio a DanteIngresso libero con prenotazione a partire dal 21 dicembre: su www.teatrocomunalemodena.ite www.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro ComunaleParco Ferari - dal 31 dicembre al 2 gennaio31 dicembre: spettacolo unico ore 171 gennaio: I spettacolo ore 16 / II spettacolo ore 192 gennaio: I spettacolo ore 16 / II spettacolo ore 19A partire dal 21 dicembre prenotazioni online su www.teatronellefoglie.com