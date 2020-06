A Sassuolo nasce Blue-San, armadio che sanifica con la tecnologia UV-C

Nel cuore della Motor Valley nasce Blue-San, l'armadio in grado di sanificare abiti, accessori, scarpe e borse d'ogni tipo in pochi secondi. L'idea nasce all'interno del laboratorio innovativo di Synchromec, l'azienda che mette lo smart engineering al centro del progetto aziendale.

'Blue San utilizza la tecnologia UV-C germicida validata da numerosi studi internazionali. Come affermato da diversi studi universitari questa tecnologia è in grado di distruggere oltre il 99% dei batteri e dei virus presenti sugli oggetti trattati' così l'ingegnere meccanico Marco Cortese, che ci ha illustrato i punti di forza dell'armadio sanificante.

All'unisono, il co-founder Massimiliano Colella, ci spiega lo scopo e la gestione di Blue-San: 'Questo dispositivo nasce per ridare tranquillità alle persone all'atto della prova in negozio, ed è stato pensato per un facile utilizzo, infatti per azionare il ciclo di sanificazione basterà utilizzare una scheda e chiudere le ante. Non solo, abbiamo pensato ad un design elegante ma estremamente semplice in modo da poterlo integrare a qualsiasi tipo di arredamento'.

Blue-San è indicato per le catene ed i negozi d'abbigliamento che necessitano di una sanificazione rapida e sicura dei capi, inoltre è ideale anche per aziende che sono sensibili al tema della sicurezza sanitaria e al mondo dei privati che desiderano arricchire il proprio ingresso di casa con un dispositivo di grande utilità.

