Addio a Giuliano Vecchi, storico dirigente di Confcooperative Modena

È scomparso la notte scorsa Giuliano Vecchi, storico dirigente di Confcooperative sia a livello locale che nazionale. Aveva 86 anni, lascia la moglie Gabriella e tre figli.I funerali saranno celebrati dopodomani – venerdì 16 settembre – a Costabissara (Vicenza), dove si era trasferito da qualche anno.Nato a Modena il 30 marzo 1936, Vecchi si laurea in Scienze economiche e commerciali.Dopo un breve periodo di lavoro alle Acciaierie e Ferriere di Modena, nel 1953 entra in Confcooperative Modena, di cui è direttore dal 1961 al 1969 e presidente dal 1987 al 1996. Dal 1968 al 1975 dirige Confcooperative Emilia-Romagna, mentre dal ‘75 all’83 è segretario generale di Confcooperative nazionale.Negli anni Novanta rappresenta il movimento cooperativo in Europa.Il suo ultimo incarico è la presidenza della cooperativa La Corte d’Aibo di Monteveglio (Bologna).'Giuliano Vecchi è stato un grande dirigente della cooperazione. I suoi valori e le sue competenze resteranno per sempre patrimonio dei cooperatori non solo modenesi - dichiara il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini - Ci lascia una grande eredità, che abbiamo il dovere di trasmettere alla future generazioni di cooperatori'.