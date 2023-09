Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così Catia Fornari, Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Modena interviene sul caso del 20enne che dopo essere stato chiamato per alcune ore di servizio in un ristorante di Modena si è visto riconoscere dal ristoratore solo 20 euro. In nero. Il tutto documentato con un video, diventato virale, pubblicato su TiK Tok dal ragazzo.'Il contratto nazionale c'è e va rispettato. Serve formazione e personale qualificato' - afferma la responsabile Confesercenti 'Il settore è in difficoltà soprattutto per la mancanza di personale qualificato, quindi, se è vero che funziona la legge della domanda e dell'offerta, chi ha una buona professionalità trova sicuramente lavoro ben retribuito.Come sempre però ci teniamo a ribadire che è fondamentale investire sulla formazione'.In questo caso però si va ben oltre al rispetto di un contratto, che non c'è e si tratterebbe di lavoro totalmete in nero, al di fuori delle minime garanzie che ci sono anche per il caso di un lavoro limitato ad una sera, ogni tanto, a chiamata. Un problema diffuso ma che in questo caso è diventato virale a seguito della pubblicazione del video da parte del ragazzo. “Per sei ore mi dai venti euro? Venti euro non me li dai per sei ore' - ha contestato ll ragazzo che su TIK TOK è identificato con @Chinwiii.730. Dopo avere discusso e mostrato l'intenzione di chiamare la Polizia, il ragazzo avrebbe ricevuto 50 euro.