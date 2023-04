Al Rotary il lavoro della prof Orlandi sul fronte dell'integrazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I volenterosi alunni, dopo il lavoro, si sono impegnati al massimo e grazie al supporto della Parrocchia e del Rotary Castelvetro Terra dei Rangoni, l'attività sta proseguendo. Nel corso di una conviviale con i soci Rotary e Rotaract, al tavolo della presidenza. l'incoming Vittorio Brebbia e il Vicepresidente Cesare Romani, la professoressa Orlandi e l'assessore del Comune di Castelvetro, Veronica Campana, hanno evidenziato che, chi arriva nel nostro paese e vuole integrarsi, ha bisogno di strumenti, quali la comprensione della lingua, per far parte della nuova comunità. Anche la vicesindaca, Giorgia Mezzaqui, ha ribadito come la cura del prossimo si fa attiva, si fa impegno quotidiano, anche grazie a questi strumenti.