L’albero di Falcone piantato alle scuole Gramsci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina, alle ore 9, presso la Scuola Primaria Gramsci in presenza degli alunni delle classi che si prenderanno cura degli alberi, dell’assessore all’ambiente Alessandra Filippi e del Dirigente Scolastico Fausto Bianchi si è svolta la prima consegna e piantumazione delle piantine portate dai Carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina in provincia di Ravenna. Cinque piante da sistemare nel cortile di corniolo e ginestre, e una azalea, all’interno, legata all’immagine di Falcone.

A fianco all’immagine del magistrato ucciso in un attentato mafioso, un albero fatto di post-it verdi, a rappresentare le foglie, con frasi dei bambini contro la mafia e per la giustizia. In mezzo uno spazio vuoto a rappresentare il vuoto che la mafia è capace di lasciare. “Uno spazio che noi bambini abbiamo riempito con frasi di serenità e speranza. Perché ciò non succeda più” - afferma un bambino di terza.



“Per il nostro Istituto l’impegno di far crescere queste piante rappresenta un gesto concreto di salvaguardia ambientale e di educazione alla legalità - ha affermato il preside Bianchi. Con questo gesto testimoniamo la nostra vicinanza a coloro che hanno dato loro vita per difendere lo stato e tutti noi. Voi come futuri cittadini farete la vostra parte, difenderete il diritto e le regole con la responsabilità di buoni cittadini”.



“Avere un albero e prendersene cura vuol dire fare crescere la cultura della legalità e la protezione dell’ambiente” - ha affermato l’assessore all’ambiente del comune di Modena Alessandra Filippi nel corso della presentazione del progetto, all’interno dell’atrio, alla presena di decine di bambini dele classi terze e quinte, con queste ultime che si occuperanno della cura delle piante arrivate da Ravenna trasportate dai carabinieri per la tutela dell’ambiente.



Davanti all’ingresso principale della scuola, 5 buchi scavati nel terreno pronti ad ospitarle. Con i bambini che si sono dati il turno ad estrarre dal loro supporto le piante e a meterele a dimora..



Ogni piantina contribuirà a costruire in tutta Italia un “Grande bosco diffuso” che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2”- ha affermato il maresciallo Bellini































Anche nelle scuole primarie Collodi, Bersani, Marconi, nella scuola dell’infanzia Madonnina e nella Secondaria di 1° grado Marconi verranno piantati degli alberi e riceveranno in custodia un “Albero di Falcone”.