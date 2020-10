Alcol e droga: 37.000 euro dal Comune a coop Caleidos per educare i giovani in strada

Si è presentata solo la cooperativa Caleidos al bando del Comune per la ricerca di un soggetto per realizzare un progetto di unità di strada rivolto alla popolazione giovanile modenese per il periodo ottobre 2020, ottobre 2021. E, conseguentemente, svolte le verifiche di prassi, la super-cooperativa sociale che a Modena gestisce da anni l'accoglienza della maggior parte dei richiedenti asilo espandendo i proprio servizi sfociati anche nella gestione del canile comunale, avrà il compito, definito dal capitolato di bando del 14 agosto scorso, di svolgere la funzione di educazione per prevenire comportamenti devianti abuso di alcol e droga, raggiungendoli direttamente nei loro luoghi di ritrovo.A partire dal parco Novi Sad allargandosi ai luoghi della movida.Al centro del piano dovrà esserci il monitoraggio attivo e continuativo del parco Novi Sad, nell’ambito del piano comunale sulle azioni integrate di sicurezza nel parco, per estendersi poi nei luoghi della cosiddetta “movida” e più in generale nell’intero centro storico.

Le attività sono definite insieme al Comune, che metterà a disposizione un camper appositamente organizzato e gli alcoltest monouso, dispositivi da consegnare ai ragazzi per accertare il livello dell’alcol nel rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Coronavirus.