Allarme furti: a Modena 20 al giorno, 7512 nell'ultimo anno

Preoccupano i consiglieri, sia di maggioranza, sia di opposizione i nuovi dati diffusi oggi in Consiglio comunale relativi ai reati registrati nel solo comune di Modena in un anno, calcolati ed estrapolati dalla prefettura confrontando i 12 mesi luglio 2017 - agosto 2018 con l’analogo periodo 2018-2019.Nei dodici mesi a cavallo tra il 2018 ed il 2019 sono 199 i reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacenti, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 207-2018, 183 le rapine con un aumento di 23, 500 le truffe (in aumento di 4, sostanzialmente invariate), 41 le estorsioni, anch'esse in aumento.Dati diffusi oggi in Consiglio comunale diffusi dal sindaco in risposta ad una interrogazione sulla situazione degli organici delle forze di Polizia e, più in generale, sulla sicurezza in città presentata dal consigliere comunale e responsabile sicurezza del PD, Antonio Carpentieri. Dati che forniscono un quadro da allarme rosso in relazione ai furti.Che al 31 luglio 2019, pur con una tendenza in calo del 5% rispetto ai 7939 del 2018, registrano la cifra record di 7512. Circa 20 al giorno. Numeri che preoccupano, sottolinea il Consigliere comunale e responsabile sicurezza PD Antonio Carpentieri, firmatario dell'interrogazione trasformata in interpellanza su richiesta del capogruppo Lega Antonio Baldini. Che ha sottolineato la correlazione tra una immigrazione 'selvaggia' che ha 'portato sul territorio migliaia di immigrati irregolari che hanno aumentato le sacche di degrado e criminalità'