Un rider dimentica lo zaino in posta, scatta allarme bomba

Attimi di apprensione oggi pomeriggio, in centro a Modena, quando all'ufficio postale di via Modonella è scattato l'ordine di evacuazione disposto da Vigili del Fuoco e Polizia di Stato a seguito di un allarme bomba. Subito rientrato nel momento in cui si è resi conto che lo zaino sospetto abbandonato all'interno dei locali non conteneva nessun ordigno o materiale pericoloso ma solo oggetti personali appartenenti ad un rider che lo aveva dimenticato poco prima.