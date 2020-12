'Alluvione, risarcimenti immediati ed accertare le responsabilità'

'A fronte della alluvione cha ha colpito tante famiglie e tante imprese del modenese già piegate dalla pandemia servono risarcimenti immediati. Occorre stanziare subito i soldi necessari affinchè i cittadini possano rimettersi in piedi e, parallelamente, occorre accertare le responsabilità di un disastro che appare annunciato. Tecnici, esperti e comitati negli ultimi anni hanno più volte lanciato un grido d'allarme sullo stato del nodo idraulico nel modenese. Ebbene, a sei anni dalla alluvione che ha colpito Bastiglia e Bomporto cosa è stato fatto? Quali iniziative ha intrapreso e intende intraprendere il Governo per affrontare la grave situazione di dissesto idrogeologico delle zone colpite dall'alluvione? Quale è lo stato di avanzamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico?' Sono queste le domande poste al governo con due interrogazioni distinte dai senatori modenesi della Lega e di Forza Italia, Stefano Corti ed Enrico Aimi.'Erano e sono indispensabili interventi strutturali sul nodo idraulico Secchia-Panaro, è necessaria una seria politica di piano di controllo della fauna selvatica e, per quanto riguarda la montagna, occorre frenare la progressiva desertificazione umana che contribuisce in senso negativo alla mancata manutenzione degli alvei dei fiumi - chiudono Aimi e Corti -. E' il momento che il Governo nazionale e regionale, presenti solo durante le campagne elettorali, si assumano le proprie responsabilità per non aver saputo fare quella prevenzione e manutenzione periodica e straordinaria che serviva'.