Ambulanza a misura di bambino

Ambulanze ‘a misura di bambino’. Va nella direzione di assistere con ancora più calore i piccoli pazienti, l’ultimo progeto del ‘Team Enjoy’. Dopo le attività di animazione ai drive through e il progetto, appena cominciato, nelle Pediatrie di Comunità travestiti da super-eroi, la nuova iniziativa dell’associazione – ribattezzata ‘SoccoOrso Pediatrico’ - si pone come obiettivo di abbellire con dei peluche i mezzi di soccorso del 118 impegnati in tutta la provincia.Il gruppo di volontari, composto soprattutto da sanitari, vuole proseguire così nel solco di una socialità improntata al gioco che possa rendere più familiari e accoglienti gli ambienti sanitari per i bambini. In particolare, il ‘Team Enjoy’ venerdì sera ha raccolto centinaia di peluche durante un evento organizzato in piazza Calcagnini a Formigine. Nelle prossime settimane i volontari dell’associazione consegneranno personalmente i giocattoli da posizionare sulle ambulanze del 118 operanti in tutta la provincia.Il progetto fa parte di una serie di iniziative che ‘Team Enjoy’ organizza a supporto delle attività dell'Azienda USL di Modena rivolte ai bambini.“Siamo felici di continuare a incrementare i nostri progetti per contribuire al benessere e al sorriso dei bambini coinvolgendo tutta la sanità modenese – dichiarano il presidente di ‘Team Enjoy’, Nicola Ortugno, e il coordinatore dell’associazione, Davide Nostrini -. Il nostro grazie va in particolare all’Ausl e al 118 per il supporto e il sostegno nel realizzare questa iniziativa nel modo più sicuro”.'Ringraziamo l’associazione per il grande lavoro svolto in questi mesi – afferma Massimo Brunetti, Direttore della Comunicazione dell’Azienda USL di Modena -. I loro progetti danno la possibilità di rendere i nostri servizi sempre più accoglienti e vicini ai bisogni dei più piccoli”.Nella foto: Team Enjoy con la direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti