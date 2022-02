Ampliamento Polo Conad, pioggia di osservazioni, deciderà la conferenza dei servizi

Più di 3 ore di discussione, generate da 5 interrogazioni dei gruppi sia di maggioranza che di opposizione trasformate in interpellanza. Tutto concetrato sull'ampliamento del Polo logistico Conad in via Polonia. Una corsa contro il tempo per i residenti che dal 24 novembre, data di pubblicazione del progetto, hanno organizzato incontri ed elaborato osservazioni da presentare entro la scadenza del 24 gennaio, prorogata al 28, sul progetto. Con tanto di proposte per modificarne le criticità maggiori. Riguardanti soprattutto la nuova viabilità dedicata al traffico pesante (centinaia i camion in entrata ed in uscita dal comparto industriale ex Civ&Civ che non potrà più essere servito dall'originario svincolo dedicato), sia all'impatto che questa avrà sulle aree verdi (una comprendente anche una area di sgambamento cani con alberi di alto fusto verrà sostituita da una rotatoria per la circolazione dei camion).Riportiamo, di seguito, le osservazioni del Comitato'Il Comitato ha presentato diverse osservazioni al progetto alla Conferenza dei Servizi, tra cui, hadenunciato proprio il grave impatto sulla viabilità della zona residenziale, inadeguata a supportare ilmovimento del personale che vi era previsto.Abbiamo preso atto di questa decisione, anche se l’eliminazione della palazzina uffici non è mai stataobiettivo del Comitato, tuttavia ribadiamo la non sostenibilità del progetto attuale.Evidenziamo infatti come il progetto del polo logistico non presti alcuna attenzione al contestoresidenziale limitrofo e non sia politicamente conforme alle strategie del nuovo Piano Urbanistico(PUG) assunto recentemente in Consiglio Comunale in data 29/12/2021. La presentazione el’approvazione del progetto Conad Nord Ovest così a ridosso del nuovo strumento urbanistico,deludono profondamente per la loro assoluta lontananza dalle nuove linee di sviluppo futuro dellacittà.Rimaniamo inoltre sconcertati dalle implicazioni dell’eliminazione della palazzina uffici sulprocedimento attualmente in corso. Entro il 28 gennaio, infatti, come comunicato da Conad NordOvest e dalla stessa Amministrazione comunale, il proponente doveva procedere con le modifiche ela presentazione del nuovo progetto preannunciato.Il Comitato chiede quindi con fermezza di conoscere il nuovo assetto del complesso e in particolaresapere cosa vada a prendere il posto della palazzina uffici. E’ stata pertanto inviata una richiestaformale ai vari enti della Conferenza dei Servizi e all’Assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli,da cui ci si aspetta una celere risposta.Evidenziamo come il progetto non possa subire modificazioni di rilievo nel corso del procedimento,che è pervenuto ormai alla fase conclusiva. Secondo la legge urbanistica regionale, comma 9 art. 53,entro il 23 febbraio, la Conferenza si dovrà esprimere sul progetto originariamente presentato.Riteniamo quindi che, per rendere operanti le modifiche sopracitate, sia indispensabile chiudere ilprocedimento in corso e aprirne un secondo, relativo ad un nuovo progetto recante le nuovemodifiche decise da Conad Nord Ovest e diffuse tramite comunicato stampa dalla stessaAmministrazione comunale.A nome dei cittadini e del Comitato, riteniamo di fondamentale importanza essere informatitempestivamente sul modo in cui la Conferenza intende procedere a seguito della modifica.In questo momento cruciale e angosciante per la cittadinanza della Sacca, risulta fondamentale lanecessità di massima trasparenza da parte dell’amministrazione verso i cittadini, che si vedrannocostretti a subire tutte le esternalità negative di un progetto che andrà a cambiare per SEMPRE la lorovivibilità e qualità della vita'Nella foto, un cartello posto su una abitazione nei pressi dell'area interessata dal progetto di espansione, evidentemente critico nei confronti delle previsioni di traffico pesante nella zona