Astrazeneca: a Modena le vaccinazioni continuano

Timori ed incertezze tra le centinaia di persone (tra cui personale scolastico ed appartenenti alle forze dell'ordine) che nei giorni scorsi avevano ricevuto il vaccino Astrazeneca e quelle già prenotate per la vaccinazione nelle prossime ore. La notizia del ritiro delle dosi del lotto ABV2856 disposto anche per l'Italia ed in cascata in tutte le regioni pur in via precauzionale ha acceso i dubbi a fatica mitigati dagli appelli alla tranquillità degli infettivologi e delle aziende sanitaria. Anche quella di Modena invita alla calma e a stare tranquilli. 'Per il momento nessun nesso di causalità tra somministrazione del vaccino ed eventi avversi ma a seguito della comunicazione ufficiale di Aifa e della Regione Emilia-Romagna, le dosi relative al lotto ABV2856 sono state immediatamente accantonate in attesa di tutti gli accertamenti del caso'.E sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca in generale, per il quale contano tutte le approvazioni degli organismi deputati (e che nelle ultime ore hanno fornito il via libera al vaccino Johnson&Johnson), la comunità scientifica è compatta ed il messaggio è chiaro. Le vaccinazioni con dosi Astrazeneca possono continuare con gli altri lotti non soggetti a sospensione in attesa dei chiarimenti sul lotto in questione. La conferma arriva questa mattina anche dall'Ausl di Modena, che dopo la sospensione di tutti i flaconi compresi nel lotto, ha disposto il proseguio delle vaccinazioni con le le dosi di vaccino Astrazeneca fuori da quel lotto. In attesa che si faccia chiarezza sul nesso di causalità tra somministrazione del vaccino ed effetti avversi.'Come precisato da Aifa, la sospensione è legata alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto indicato. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi'E sugli effetti possibili legati alla somministrazione del vaccino l'Ausl precisa febbre, mal di testa, dolori al braccio o dolori muscolari e articolari, solitamente di breve durata – che molte persone possono rilevare dopo aver ricevuto il vaccino, sono da considerarsi come normali reazioni dell’organismo che organizza la risposta immunitaria e dunque non sono da ritenere correlabili a problematiche di singoli lotti' La campagna vaccinale prosegue secondo le indicazioni del piano nazionale e regionale