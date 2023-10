Auto moto d'epoca 2023: bolidi da sogno a Bologna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Qui collezionisti e appassionati fanno soprattutto affari a quattoruote, c'è chi porta a casa auto d'epoca di tutte le età e valore, ma largo anche alle due ruote con 15mila mq dedicati agli appassionati delle moto storiche e ai nuovi modelli.Maserati è presente con la prima Quattroporte, svelata 60 anni fa al salone di torino del 1963. 'Una vettura particolare e certificata da Maserati classiche ma guardiamo anche al futuro e qui a Bologna abbiamo portato la Quattroporte di sesta generazione della serie Zeda', spiegaC'è il mondo Ferrari dentro le pagine del Cavallino, il magazine considerato come la bibbia dai collezionisti della rossa. 'La rivista nasce per portare informazione in un settore in cui non si parla più solo di un modello ma si parla di uno specifico esemplare identificato per numero di telaio',, e parte della Canossa eventi nell'organizzazione di raduni e manifestazioni specifiche come Cavallino Classic rivolte ai collezionisi Ferrari.

Tonino Lamborghini ricorda la nascita di un modello come la Miura, che ha segnato la storia del marchio fondato dal padre Ferruccio e che tramanda nel museo di Funo di Argelato, nel bolognese: 'Ricordo quando l'abbiamo pensata, progettata e provata e di quanto mio padre l'abbia voluta con una tecnologia avanzata e evoluta per quegli anni'. Storia che Lamborghini valorizza e certifica con il polo storico. 'Il nostro obbiettivo è di mantenere la storia delle nostre auto, attraverso certificazione e restauro per mantenere l'archvio nel tempo', commenta Alessandro Farmeschi, Lamborghini. Ma nei padiglioni di Auto moto d'epoca tante le curiosità, come trattore agricolo rivisto a livello tecnico da un'azienda di Desenzano del Garda. 'E' un trattore standard Lamborghini in cui abbiamo migliorato l'aerodinamica e messo delle marmitte in titanio da corsa', racconta Cinzia Biancardi di Italian Remake. A Bologna presente inoltre lo stato maggiore della Motor Valley con i marchi automobilistici, i musei regionali e le aziende del settore, insieme ai club di appassionati come il modenese Circolo della biella.



Marco Amendola