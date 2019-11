Avviso pubblico, l'assessore Bosi nell'ufficio di presidenza

Il Comune di Modena entra a far parte della presidenza nazionale dell’associazione Avviso Pubblico. L’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi è stato, infatti, eletto vicepresidente nel corso dell’assemblea per il rinnovo degli organismi nazionali che si è svolta giovedì ad Arezzo nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’assessore, che faceva già parte del Comitato direttivo, entra quindi, insieme ad altri cinque amministratori locali, nell’Ufficio di presidenza guidato da Roberto Montà, sindaco di Grugliasco.

“L’elezione a vice presidente – ha commentato l’assessore Bosi – è un grande riconoscimento di quanto il Comune di Modena ha fatto in questi anni per promuovere una cultura della cultura della legalità, proponendo azioni per il contrasto ai fenomeni mafiosi, la regolamentazione del gioco d’azzardo e a favore della trasparenza. Questo nuovo incarico – prosegue l’assessore – costituisce per me un punto di partenza ulteriore e uno stimolo a fare sempre di più e meglio”. Avviso Pubblico, che riunisce 440 soci, tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni, ha l’obiettivo di creare un collegamento tra gli amministratori pubblici che promuovono concretamente la cultura della legalità nella politica, nell’amministrazione pubblica e sui territori che governano. Il Comune di Modena aderisce ad Avviso Pubblico dal 2011 ed è capofila del Coordinamento Provinciale dal 2014.