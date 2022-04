Bastiglia: Giuseppe e Rosalia 62 anni di matrimonio, muoiono a 2 giorni di distanza

Due giorni fa, il 28 aprile, Rosalia si è spenta nel sonno. Giuseppe, ancora lucido e autosufficiente, ha avuto un rapido peggioramento e questa mattina è deceduto nel suo letto, come la moglie.Il funerale di Giuseppe e Rosalia verrà celebrato lo stesso giorno, lunedì 2 maggio, nella chiesa parrocchiale di Bastiglia dove erano conosciuti e stimati e dove verranno salutati per l'ultima volta, per l'ultimo viaggio. Ancora una volta insieme.

