Bastiglia, morta a 16 anni dopo vaccino: il dramma dei genitori su Rete4

A un mese e mezzo dalla tragica morte di Giulia Lucenti, la 16enne di Bastiglia deceduta dopo la seconda dose di vaccino Pfizer, i genitori Lorenzo e Oxana ancora attendono giustizia.Il loro grido di dolore e la loro ricerca di verità sono stati lanciati anche ieri sera su Rete4 durante la trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano.'Voglio sapere la verità, voglio sapere per quale motivo è morta Giulia - ha detto la mamma -. La Procura non ha aperto alcun fascicolo, voglio sapere per quale motivo non ho più una figlia, per andare avanti'.'Non sapere nulla fa male - ha aggiunto il papà -. Può essere stato il vaccino o non essere stato il vaccino, perchè interessa solo a noi genitori'.