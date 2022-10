'Bavaglio sulla cronaca, diritto rischio'

A Reggio Emilia, epicentro dei più importanti processi di mafia in Emilia-Romagna (ma anche fulcro della vicenda Saman e di Bibbiano), 'il diritto di cronaca è sempre più a rischio'. Lo dicono i giornalisti della provincia di Reggio Emilia firmando una nota diffusa dall'Aser, il sindacato regionale dei cronisti. Il monito arriva in particolare dai comitati di redazione del Resto del Carlino, la Gazzetta di Reggio, Teletricolore e TeleReggio (appunto assieme ad Aser): 'Il bavaglio che sta calando sulla cronaca, a partire da quella ordinaria, è un campanello d'allarme che non va ignorato, anche perché palesa il rischio che determinati temi, come quello della mafia, tornino ad essere avvolti dal silenzio, che come noto avvantaggia soltanto gli interessi delle consorterie criminali'.