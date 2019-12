Bibbiano, l'Anm: 'Basta strumentalizzazioni, ora avanti per la verità'

L'arresto del sindaco di Bibbiano? Non si puo' parlare di 'malagiustizia', anche se il provvedimento e' stato annullato dalla Cassazione. Lo sottolinea l'Associazione Nazionale Magistrati, che critica alcuni titoli giornalistici sull'inchiestra Angeli e Demoni.La giunta emiliano-romagnola dell'Anm lamenta il 'deprecabile impiego di espressioni 'ad effetto' come quelle citate in quanto non trovano neppure giustificazione nelle dichiarazioni degli intervistati che, al contrario, hanno ribadito la propria piena fiducia nell'operato dei magistrati coinvolti', si legge in una nota diffusa dall'associazione. 'Occorre, al contrario- prosegue il comunicato dell'Anm- fare tutto il possibile perche' i magistrati, nonostante le perduranti strumentalizzazioni dei fatti e delle vicende giudiziarie, continuino a svolgere il proprio lavoro con impegno e perseveranza, proprie di chi cerca di far emergere la verita' da una vicenda al contempo cosi' delicata e complessa'.