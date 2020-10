Bus esce di strada, 3 bambini estratti da un poliziotto

Nessun ferito ma tanta paura nel primo pomeriggio su strada Albareto dove un bus Seta di linea con a bordo anche alcuni ragazzini di ritorno dalla scuola, è finito fuori strada. Il pesante mezzo si è inclinato a lato. Sia il conducente sia tre ragazzini di 10 anni sono rimasti incastrati nel mezzo. In quel momento transitava in auto anche un agente della Polizia di Stato che da poco aveva concluso il turno di lavoro. Visto il bus in quelle condizioni ha allertato le forze dell'ordine ed il 118 ma non ha esitato ad entrare nel bus prestando soccorso ai tre ragazzini e al conducente, tutti rimasti incastrati nel loro posto e riuscendo ad estrarli illesi dall'abitacolo del bus. Sul posto è giunta una pattuglia della Squadra Volante, il 118 e la Polizia Locale per i rilievi tecnici.Foto: Polizia di Stato