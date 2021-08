Bus gratis per studenti casa-scuola: al via le richieste

Da oggi, 25 agosto, sarà possibile chiedere gli abbonamenti gratuiti per gli studenti under 19 dell'Emilia-Romagna per viaggiare senza costi sui bus e i treni regionali lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero- per lo stesso percorso- come già avviene dallo scorso anno per gli under. Lo annuncia la Regione, spiegando che la richiesta degli abbonamenti gratuiti, validi da settembre 2021 fino al 31 agosto 2022, potrà essere presentata online fino al 31 ottobre utilizzando l'applicativo disponibile sul portale mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis.Ai 147.000 studenti under 14 si aggiungono quindi, a partire da quest'anno, i circa 75.000 alunni delle scuole superiori, portando quindi il totale dei ragazzi che potranno avere l'abbonamento gratis ai mezzi pubblici ad oltre 220.000 giovani. E questo, sottolinea viale Aldo Moro, 'grazie alle risorse stanziate dal bilancio regionale, che dai quattro milioni di euro dello scorso anno scolastico arrivano a 22 milioni per il prossimo'.Il servizio, dettaglia la Regione, è rivolto agli studenti nati prima del 31 dicembre 2007 compreso, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e agli istituti di formazione professionale per l'anno scolastico 2021-2022, residenti in Emilia-Romagna e con un'Isee annuo del nucleo familiare minore o pari a 30.000 euro. Agli studenti nati nel 2008 e iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado e ai nati prima del 2008 che frequentano la scuola secondaria di primo grado, invece, non è richiesto il requisito dell'Isee, e potranno richiedere l'abbonamento gratuito direttamente alle Aziende di trasporto (maggiori informazioni su mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/grande).