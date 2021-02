Calendario Avia Pervia: consegnati PC e non solo alla Casa di Fausta

“La scelta di realizzare un calendario di beneficenza per Aseop-Casa di Fausta, è stata determinata dalla volontà di supportare una realtà eccellente del nostro territorio, impegnata dal 1988 nel supporto delle famiglie dei bambini malati, nella ricerca per la cura e ora anche nella gestione di una casa - alloggio che ospita gratuitamente le famiglie impegnate nelle cure oncologiche' - hanno sottolineato gli organizzatori.

È stata consegnata oggi la donazione fatta ad Aseop-Casa di Fausta , grazie ai contributi raccolti con la distribuzione del calendario Avia Pervia 2020, progetto promosso dal gruppo facebook Moena a Domicilio e dal Lions club Modena Romanica. Con i contributi raccolti è stato possibile acquistare dei pc per la didattica a distanza e altri materiali utili alla permanenza delle famiglie dei bambini e ragazzi ospitati per la cura di malattie oncologiche presso il Policlinico di Modena. La vendita dei calendari è ancora in corso e saranno poi acquistati anche altri materiali.

