Cantieri, attività aperte, traffico. A Modena è quasi... 'fase 3'

Zona industriale nord di Modena: cantieri a pieno regime, attività aperte e traffico nella norma. Oggi, 4 maggio, Modena è ripartita. E l'impressione è di una atmosfera ritornata ai livelli di pre-emergenza.Artigiani, attività imprenditoriali, bar da asporto in funzione: una città di nuovo in fermento. L'attenzione resta alta, i cartelli nei bar indicano le misure restrittive imposte dal governo, ma più che una 'fase 2' oggi Modena sembra essersi risvegliata quasi in 'fase 3'. Dopo due mesi di quarantena il giusto timore del virus resta alto, ma si è unito alla consapevolezza che la paralisi totale non può essere la soluzione.