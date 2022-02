Caos regole Covid: a Modena ancora 28.689 persone isolate a casa

Oggi dovrebbe essere il giorno del cambio nelle regole per definire isolamenti e quarantene dei casi covid positivi risultati dai tamponi antigenici e molecolari. Attualmente gli isolamenti e le quarantene riguardano ancora sia i soggetti positivi che i loro contatti stretti. In un rapporto di circa uno a quattro. Guardiamo i dati di ieri, in provincia di Modena ed in Regione, aggiornati al 31 gennaio. In isolamento in provincia di Modena, erano 28.689 persone, di cui 23.164 persone covid positive e 5.525 contatti stretti di casi accertati in quarantena.Tutte persone in isolamento a casa ma senza sintomi o con sintomi lievi. Un numero impressionante, che mette a dura prova il sistema anche economico, pubblico e privato.Dati che in generale confermano comunque le caratteristiche di una variante non più capace di colpire diffusamente in maniera grave. Elemento che, insieme al vaccino, ha fornito una protezione maggiore e determinante soprattutto ai soggetti fragili e pluripatologici, evitando loro conseguenze gravi e fatali. Ma soprattutto gravi. Perché i ricoveri in regime ordinario nella scorsa settimana hanno superato comunque di gran lunga quelli nella stessa settimana dello scorso anno mentre si registra un netto calo (nel rapporto 2021 - 2022), nelle terapie intensive. Capitolo a parte per i decessi, riguardanti nella quasi totalità anziani vaccinati pluripatologici o persone estremamente vulnerabiliGi.Ga.Il video commentato del report settimanale della Regione Emilia Romagna