Capodanno a Modena: vietati vetro, lattine, aste selfie e spray

A Modena nel capodanno della 'Notte della Taranta' in piazza Roma, sara' vietato portare aste per i selfie, oggetti pericolosi, vetro, lattine e bombolette spray di ogni tipo.Il Comune comunica che sara' vietato 'far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, a eccezione di quelli a esclusivo effetto luminoso', come previsto dal Regolamento di Polizia urbana. Inoltre, nell'area della manifestazione, sara' vietato introdurre ogni oggetto pericoloso, e le bombolette spray, anche quelle urticanti di libera vendita.Otto pattuglie di Polizia vigileranno sul buon andamento dei festeggiamenti dalle 19 di domani fino al nuovo anno: quattro fino all'1 di notte, quattro fino alle 3. Piazza Roma, inoltre, per la festa 'Baci e abbracci a mezzanotte', sara' chiusa al transito dalle 13 di domani fino alle 10 del 1 gennaio. Nello stesso periodo saranno in vigore anche divieti di sosta con rimozione nelle vie circostanti, come da segnaletica.accedendo dal contapersone raggiungibile da largo San Giorgio, dove saranno operativi i controlli. Il Comune informa che sara' vietato entrare con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombolette spray di ogni tipo, bottiglie di vetro o chiuse, lattine e tutto cio' che puo' essere ritenuto pericoloso. I controlli per la sicurezza utilizzeranno anche il metaldetector e due pattuglie controllerano i quartieri insieme ad una pattuglia per l'Infortunistica stradale.