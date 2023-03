Abuso di alcool e droga: tre giovani segnalati o denunciati

Nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nelle nottate dal 1° al 3 marzo, sono stati eseguiti nuovi servizi di controllo nei luoghi più esposti a fenomeni di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti della provincia.



Nel corso del servizio espletato in Modena, nella tarda serata del 1° marzo, nei pressi della Stazione delle Corriere, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, ha sorpreso un giovane mentre cedeva 7,5 grammi di hashish ad un’altra persona. Il giovane è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.



Nella nottata del 3 marzo, nel corso delle attività di servizio espletate nella Piazza dei Martiri di Carpi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno fermato un giovane, trovato in possesso di 9,8 grammi di hashish e per tale motivo segnalato amministrativamente alla Prefettura.



Nella stessa nottata, in Maranello, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha proceduto al controllo di un’autovettura condotta da 31enne risultato in stato di ebrezza, con tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza alcolica, con sequestro del veicolo ai fini della confisca e ritiro della patente di guida per la sospensione.