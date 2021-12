Carabinieri: visita del Comandante Legione E-R a Modena

, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, ove è stato accolto dal Comandante Provinciale,incontrando una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri delle Stazioni e delle Tenenze, nonché delle articolazioni impegnate nel Pronto Intervento, nelle indagini e nelle attività di gestione del comando e controllo.Nella circostanza, sono stati trattati argomenti di carattere professionale, per poi concludere l’evento con il tradizionale scambio di auguri per le prossime Festività.Alla visita realizzata nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19, erano presenti, oltre al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale e al Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, il Presidente della Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, testimonianza delle continuità di un patto generazionale tra servitori dello Stato.Il Gen. Brig. Davide Angrisani, parlando con il personale e constatando l’impegno profuso dai suoi uomini nell’assolvimento dei compiti istituzionali, si è complimentato per i risultati quotidianamente conseguiti nella lotta alla criminalità, esortando i militari a proseguire con passione e tenacia, mantenendo saldi i valori propri dell’Arma dei Carabinieri, che da secoli consentono di rendere un servizio sempre più aderente alle esigenze dei cittadini.