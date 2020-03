Carcere sotto controllo, anche per Coronavirus, ma bilancio tragico

Ripristinato il controllo dell’Istituto e garantita l’assistenza sanitaria a tutti i detenuti ancora presenti in loco. In attesa dei trasferimenti presso altri Istituti. Trasferimenti necessari, una volta stabilite le condizioni di sicurezza, per procedere al graduale svuotamento del carcere che in molte aree della struttura rimane inagibile, a causa dei danni provocati dalla sommossa e dall'incendio. E' una condizione che si avvicina alla relativa calma, visto che non si può certo parlare di normalità quella che accompagna la seconda giornata successiva alla violenta rivolta con tentativo di evasione, di domenica scorsa, all'interno della casa circondariale di Modena. Condizione esposta al Consiglio Direttivo della Camera Penale questa mattina guidata dagli avvocati Guido Sola, Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle dal Comandante della Polizia Penitenziaria.Tragico il bilancio in termini di morti tra i detenuti. Sono 7 quelli deceduti per overdose di farmaci e metadone razziati durante la rivolta. Tre i corpi (anche se si attende la conferma di un quarto all'interno di una delle celle rimaste per più di un giorno sotto il controllo dei detenuti in rivolta e che porterebbe ad otto il bilanciod elle vittime), trovati all'interno del carcere, e altri deceduti dopo il trasferimento verso altre case circondariali d'Italia. In mattinata è arrivata la conferma che nell'ambito del fascicolo aperto dalla Procura, è stato affidato l'incarico per effettuare autopsie sui primi tre decessi in carcere. L'esame autoptico sarà effettuato entro domani.Ai detenuti ancora presenti in loco la possibilità di colloquiare via filo con i familiari, con l’unica limitazione data dall’impossibilità tecnica relativa ad un unico reparto.'Confermato - riferisce la camera penale - anche l'unico caso di Coronavirus già accertato nella giornata di domenica mattina sul quale era già stata informata la Direzione dell’Istituto e la competente Autorità Sanitaria da parte del Comandante della Polizia Penitenziaria. Il detenuto risultato positivo al tampone - già in isolamento precauzionale da alcuni giorni - si trova ricoverato presso il Reparto di Malattie Infettive del Policlinico e le Autorità Sanitarie hanno tempestivamente iniziato la ricostruzione della catena dei contatti pre ricovero'