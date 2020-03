Castelfranco, la Lega chiede di regalare mascherine alle famiglie

'Sono a richiedere al Sindaco di Castelfranco Emilia e all’assessorato competente, che venga disposta una distribuzione gratuita di mascherine antivirus di almeno una ogni nucleo familiare alla settimana. Per dare la possibilità a chi è delegato alle mansioni necessarie alla sussistenza famigliare, di uscire con apposita mascherina antivirus. Inoltre, procedere ad informare i cittadini di Castelfranco Emilia di denunciare alla municipale, eventuali attività di agiotaggio commerciale sulla vendita di prodotti ritenuti necessari al contrasto del Codiv-19'. La richiesta con una lettera inviata al sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, arriva dal consigliere Lega Andrea Corazza.

'Sono inoltre a richiedere, per quanto di propria competenza, di invitare a farsi parte diligente presso gli altri Comuni e Istituzioni facenti parte del Comprensorio dell’Unione del Sorbara - chiude Corazza -. Certo dell’accoglimento di questa mia proposta, dal momento che in situazioni di tale gravità, anche le opposizioni devono essere pronte a collaborare per il bene comune'.