Casting film Ferrari: oggi è il turno delle donne, in fila

In viale Caduti in guerra, all'altezza del Teatro Tempio la scena si è ripetuta. Una grande quantità di persone (dopo gli uomini, video sotto, oggi è toccato alle donne), in attesa di entrare e sottorsi al provino della squadra di 'reclutatori' che stanno predisponendo attori e comparse per il nuovo film sulla vita di Enzo Ferrari.







Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 gli orari dei provini oggi riservati solo alle donne di ogni età. L'opportunità di potere avere un ruolo nella produzione della nuova pellicola che da luglio a settembre trasformerà spesso angoli di Modena in un set cinematografico, affascina in tanti, già messi in coda prima dell'avvio dei provini. Si tratta del nuovo film del noto regista statunitense Michael Mann, che dopo anni di lavorazione ha avviato la produzione del film dedicato al Drake con attori protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz.



Dopo l'appuntamento di oggi, dedicato alle donna, il prossimo e ultimo dei tre previsti, è fissato per il prossimo 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:30 e sarà dedicato solo a minorenni di età compresa tra i 7 e i 13 anni, accompagnati da almeno un genitore.