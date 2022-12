Che colore mi metto? Le tendenze hair per il 2023

Il 2023 è ormai arrivato e con i propositi di cambio look dell’anno nuovo si inizia già a parlare di tendenze hair e colori alla moda. Cosa possiamo intuire finora? L'anno scorso è riemerso uno stuolo di tendenze per capelli stile anni '90 grazie ai video virali di TikTok e agli avvistamenti di celebrità - e non andranno da nessuna parte neanche per questo 2023.La 90’s vibe continua ma porta con sé nuove sfumature di colore lanciate dalle sfilate di alta moda e dalle passerelle di Hollywood.Insomma, le principali tendenze di taglio e colore del 2023 danno una svolta moderna ai classiciNelle colorazioni il nuovo anno dà spazio a rossi più decisi e intensi, dove i riflessi e le tracce dorate o brunette lasciano il passo a colori pieni come il magenta, il burgundy o il ciliegia.Se stai cercando colorazioni per capelli di qualità vai su questa pagina , dove troverai tinte di qualità con colori luminosi e duraturi.Un look anni '90 che ha avuto il suo revival nel 2022 perfetto da abbinare con queste colorazioni è il bob-pixie, noto anche come bixie, taglio che ci ricorda le ragazze 'it' degli anni '90 come Meg Ryan e Cameron Diaz.Le celebrità dai capelli lunghi (e tendenzialmente mossi) stanno dettando le tendenze di tonalità marroni dorate e dall'aspetto naturale, con riflessi color miele.Nel 2023 si vedranno anche molte sfumature color zenzero luminose e profonde, insieme al rame, che sta decollando come trend. È una tonalità dorata calda e aranciata che ancora una volta ci riporta alla tendenza del rosso per il 2023.

Il rame come sfumatura del castano si abbina particolarmente bene nei capelli ricci, che vedono la tendenza di sfumature per ravvivare l’onda e il movimento.



Il biondo si schiarisce e continua con il wavy

Il 2023 vede una tendenza biondo caramello, un ottimo modo per portare toni caldi in un classico look con capello mosso e lungo. Richiamo alle principesse bon ton d’altri tempi e agli eroi cavallereschi, il biondo ondulato dai toni caldi è un classico che non tramonta mai.



Capelli decolorati e colori pastello

Tra i preferiti nel 2023 vediamo capelli decolorati che si tingono di toni pastello. Partendo da una base sbiancata vedremo infatti comparire tonalità di rosa chiaro, viola, blu o altre sfumature. Effetto manga garantito.



Non sai su quale colore lanciarti? Ricorri all’armocromia

Scegliere la giusta nuance di tinta per capelli spesso è difficile, ci facciamo ammaliare da colori bellissimi che però poi su di noi non risaltano.

L’armocromia è una tecnica che studia e definisce i colori che meglio si adattano a noi tenendo in considerazione i capelli, gli occhi e il colore della pelle al fine di dare luminosità al nostro aspetto. Per valutare un cambio look d’impatto possiamo quindi rivolgerci a qualche consulente di armocromia, per valutare bene il nostro colore e incarnato per scegliere la colorazione di capelli che più ci si addice.