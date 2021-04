Ciclo vaccinale completato per il 10% dei modenesi

Sono 153mila i modenesi vaccinati con almeno una dose (oltre il 24% della popolazione target) in provincia di Modena. Oltre 71mila persone, pari al 10% della popolazione totale, hanno già completato il ciclo vaccinale. In totale sono state più di 224mila le dosi inoculate in provincia di Modena dal 27 dicembre 2020 alla mattinata di oggi, 23 aprile 2021.Rispetto alle nuove fasce cui è stata aperta la vaccinazione, i cosiddetti “estremamente vulnerabili”, sono già oltre 26mila i soggetti che hanno iniziato il ciclo vaccinale. Di questi 5.889 hanno già completato il ciclo vaccinale.Sono alcuni macrodati diffusi oggi dall'Ausl di Modena. Tra questi quelli che più non passano inosservati, e che emergono dalle tabelle, si riferiscono al numero assoluto dei vaccinati (che senza avere riferimento il numero totale dei candidati alla vaccinazione per categoria è difficile 'pesare' esattamente), è quello relativo alle forze dell'ordine. Sono 1739 i soggetti che hanno ricevuto la prima dose ma solo 49 coloro che hanno ricevuto la seconda. Numeri ancora molto bassi per quanto riguarda anche gli operatori scolastici. Alla vigilia dell'ingresso a scuola al 70% anche per gli studenti delle superiori, sono solo 157 gli operatori che hanno ricevuto la seconda dose tra i 12.219 che hanno ricevuto la prima. Decisamente migliori, in termini di copertura con la seconda dose, i dati della categoria degli operatori delle strutture sanitarie socio-sanitarie (7.418 prime dosi e 6.324 seconde dosi), e dei volontari nel settore della sanità (3.889 prime dosi e 2.697 seconde dosi)