Cinema in lutto: è morta a 77 anni Catherine Spaak

È morta a 77 anni Catherine Spaak, famosissima negli anni '60 e '70 per le sue interpretazioni nei film 'La voglia matta' e 'Il sorpasso'.L'attrice di origine belga è morta in una clinica romana: nel 2020 aveva avuto un'emorragia cerebrale dalla quale non è mai completamente guarita.Nata in Francia, proveniva da una famiglia belga, sua madre era l'attrice Claudie Clèves, il padre Charles era uno sceneggiatore cinematografico. Debuttó in Italia nel 1960 con Dolci inganni di Alberto Lattuada.Autrice e conduttrice di talk-show di successo, il più famoso dei quali resta Harem con più di 15 edizioni per Rai 3.Negli anni Sessanta è stata sposata con l'attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta e da cui ha avuto una figlia, Sabrina. Dal 1972 al 1979 è stata sposata con Johnny Dorelli e ha avuto il figlio Gabriele. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l'architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.