Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I nostri prodotti sono fatti tutti a mano. Facciamo la pasta ripiena, tortellini, tortelloni di zucca, lasagne verdi, rosette traduzionali, oltre che pesce e carne fresca tutti giorni, senza dimenticare i contorni di verdure'. Kate, la proprietaria, è una ragazza polacca che da più di 20 anni vive in Italia e ama la cucina italiana soprattutto tradizionale: ha sempre lavorato come cuoca in tanti ristoranti dove ha imparato l'amore per la cucina.