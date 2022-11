Cognento, petizione per installare dossi all'altezza dell'asilo nido

Installare dossi artificiali in prossimità dell’attraversamento pedonale adiacente all'asilo nido Arcobaleno di Cognento al fine di tutelare la sicurezza di genitori e bambini. A chiederlo con una petizione indirizzata al sindaco di Modena è un gruppo di cittadini modenesi.'L'asilo nido Arcobaleno di Cognento in via Campagna 68 si trova all’interno di una zona industriale molto frequentata negli orari di punta siccome di passaggio per entrare e uscire dalla frazione di Cognento. L’entrata del cancelletto dell’asilo nido si trova proprio di fronte a tale strada e a pochi metri di distanza si trovano le strisce pedonali per l’attraversamento della stessa, dove i genitori attraversano per portare i propri figli all’interno della struttura essendo presente un parcheggio sul lato opposto della strada - si legge nella petizione -.'Per questo - chiudono i cittadini - chiediamo l’installazione di dissuasori di velocità (dossi artificiali) in prossimità dell’attraversamento pedonale citato, in ambo i sensi di marcia'.