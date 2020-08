Come e perché utilizzare le lampade a Led

Come detto prima, puoi applicare le odierne lampadine Led a qualunque superficie desideri , con qualunque alimentatore e in totale facilità e rapidità.

La luce Led non dissipa calore , grazie ad un sistema interno che lo smaltisce diversamente. In questo modo non si accumulerà il classico calore emesso da lampadine ormai obsolete e avvertirai meno caldo del solito.

La lampada Led garantisce un'illuminazione intensa e ampia per circa 50.000 ore di utilizzo , perdendo la loro funzione primaria dopo il doppio del tempo. La sua durata media di circa 8.333 giorni la pone davanti a tutti gli altri sistemi come lampade fluorescenti (1000 giorni), lampade a scarica (666 giorni) e lampadine a filamento (250 giorni).

