Come prevenire i mali invernali

Anche quest’anno è arrivata la stagione fredda; non facciamoci trovare impreparati dai mali di stagione come fastidiosi mal di gola o raffreddori noiosi che attaccano il nostro naso irritato. Scopriamo come proteggerci e prevenire i mali invernali o farli passare scegliendo i giusti ingredienti e i farmaci più adatti. Per scoprirne di più visita anche il sito di Farmacia Uno e continua a leggere se vuoi conoscere qualche rimedio per il raffreddore e altri malanni.L’abbassamento delle temperature e l’accorciarsi delle giornate porta inevitabilmente con sé un abbassamento delle nostre difese immunitarie che vanno dunque aiutate con rinforzi esterni e interni. Oltre ai rimedi della nonna, ovvero di coprirsi bene e restare il più possibile al caldo, alcuni ingredienti riescono a proteggerci contro i mali stagionali e a prevenirli per mantenerci in salute e farci godere la magia dell’inverno.

Un grande aiuto è assumere sostanze in grado di proteggere e rinforzare il nostro sistema immunitario, il responsabile delle difese del nostro organismo. Tra i fondamentali troviamo innanzitutto le vitamine, ma anche le fibre e probiotici per la flora intestinale.Rinforza l’organismo e contrasta i radicali liberi; è un importantissimo antiossidante che oltre l’interno protegge anche l’esterno del nostro corpo mantenendo la nostra pelle libera e compatta, oltre a rinforzare la produzione di collagene. Tra gli alimenti principali la vitamina C è presente in alcuni tipi di verdure e di frutta come i limoni e le arance; niente di meglio che una bella spremuta per rafforzare le proprie difese immunitarie!Anche se è inverno abbiamo la fortuna di incontrare anche belle giornate: fare una passeggiata sotto il sole invernale aiuta sicuramente il nostro organismo e rafforza le difese del nostro sistema immunitario. Inoltre, la vitamina D è importante anche per a prevenzione di alcune malattie oltre che per la protezione delle ossa.Per lenire i sintomi e migliorare il funzionamento delle vie respiratorie è possibile ricorrere anche a degli unguenti balsamici come l’eucalipto o il timo, da spalmare sulla pelle.Tra i rimedi più naturali troviamo una vasta gamma di ingredienti come l’echinacea, fondamentale per la sua azione protettiva e antinfiammatoria che va a rinforzare le difese immunitarie. È disponibile in varie forme: gustala in una calda e piacevole tisana oppure direttamente attraverso degli integratori o estratti. L’echinacea è davvero efficace per contrastare il raffreddore. Tra gli altri immunostimolanti troviamo anche sostanze come lo zinco e il selenio, ricchi di proteine con importanti funzioni antiossidanti.Il calore è sempre un ottimo rimedio per contrastare i mali apportati dalle temperature fredde: bevande calde come tè, tisane ma anche il latte con il miele proteggono le vie respiratorie, oltre a portare un piacevole sollievo; ottimo per prevenire e contrastare il mal di gola!Per concludere, raccomandiamo uno stile di vita sano con un’alimentazione corretta ricca di fibre, vitamine e verdure, e l’attività fisica all’aperto, ovviamente ben coperti, per tutti i gusti e le intensità. E non dimenticare di mantenere la tua pelle idratata e di chiedere consiglio al tuo medico o al tuo farmacista.