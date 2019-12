Comune di Modena, entro l'estate chiude la sede di via Galaverna

'Oggi, con soddisfazione, vi posso informare che è stata individuata una possibile soluzione per il raggiungimento dell'obiettivo di traslocare gli uffici pubblici di via Galaverna avendo come orizzonte temporale l'estate 2020 e come prospettiva l'aggregazione degli uffici decentrati in un unico polo'. A scriverlo in una lettera inviata ieri ai dipendenti è stato lo stesso sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Ricordiamo che negli uffici di via Galaverna nel 2018 è stata riscontrata presenza di amianto nella pavimentazione.Ebbene ad aprile, prima delle elezioni amministrative, il sindaco aveva annunciato con una lettera l'impegno a trovare una soluzione alternativa migliore, e oggi, alla vigilia delle elezioni regionali, il sindaco torna a scrivere ai dipendenti comunali dicendo di averla trovata.'Su indicazione della giunta - scrive il sindaco nella lettera - un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale sta valutando le implicazioni tecniche, logistiche ed economiche di questa nuova sistemazione e distribuzione degli uffici. Contestualmente sono in fase di definizione le procedure amministrative. Oltre al superamento di via Galaverna il progetto contempla anche spostamenti e modifiche per le sedi consolidate di piazza Grande, via Santi 40 e via Santi 60, tutto finalizzato a una maggiore aderenza dei tre direzionali al nuovo assetto organizzativo entrato in vigore l'1 novembre . Sarà mia cura tenere informato il personale dell'evoluzione del processo'.