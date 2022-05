Con Marky in piazza a Castelnuovo rivive il mito Ramones

“Marky Ramone”, chiamato tale da Johnny, Joey e Dee Dee, i leggendari Ramones di cui è stato batterista per 15 anni, ha fatto rivivere con la sua band Britzkrieg i grandi successi della storica formazione newyorkese simbolo del punk-rock anni '80. Una mitragliata di brani in sequenza scanditi soltanto dall'urlato inglese '1-2-3-4'. Sheena is, Rock and roll High School, I don't car, Surfing Bird, per concludere con Britzkrieg Bop che ha concluso il concerto sull'onda di Hey Ho Let's go. Concessi anche i momenti di 'pogo' sotto il palco per almeno quattro brani più punk.Scena d'altri tempi, impossibile da vedere in era covid. Tanta voglia di rivivere emozioni per un pubblico per lo più attempato di 40-50 anni che l'era Ramones l'hanno vissuta nel piano della sua forza, da inizi anni '80.Dopo i bis e la fine del concerto Marky, canottiera bianca Ramones e jeans strappati (l'abbigliamento punk lo contraddisingueva ancora prima della nascita del punk anni '70), si ritira insieme alla band ma il pubblico che fuori lo aspetta è tanto. Molti si mettono in fila. Lui è disponibile a firmare autografi e fare selfie. Una processione composta per uno scatto personale o per fare firmare la copertina di un disco. Mancano una ventina di persone nell'accesso al locale del comune sotto il portico di fianco al palco, dove è stato allestito il punto ristoro della band. Marky decide di continuare a firmare autografi fuori, mentre si dirige con la moglie verso l'auto che lo porterà via.l concerto della band di Marky Ramone è stato anticipato e aperto da un altro evento speciale per Castelnuovo. Il rock e lavoce di Lester Greenowski artista locale ma con 20 anni di esperienza internazionale sul palco con alcuni dei musicisti che in vent’anni di live hanno accompagnato l’artista in giro per l’Italia e l’Europa. Ieri sera c'era Wilko dei Rats, acclamato come sempre.Gi.Ga.