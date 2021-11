Contrari a Cresci@mo, genitori 'al contrattacco'

Il Comitato ha già fatto ricorso al TAR contro la privatizzazione di un nomero sempre maggiore di scuole di infanzia di Modena, e sarà il giudice a decidere sulla correttezza della decisione che è stata assunta dal Comune di Modena. Nel frattempo il Comitato di genitori 'Così non cresci@amo', partito dall'unione e dall'azione di alcuni genitori delle Scuole Comunali dell’Infanzia Cesare Costa e San Pancrazio, contrari al passaggio delle scuole alla Fondazione Cresci@amo, ha organizzato una giornata informativa e di sostegno al comitato stesso. Obiettivo è contestare nel merito e nel metodo la scelta definita 'unilaterale' da parte della giunta comunale guidata dal sindaco Muzzarelli, 'diprivatizzare le scuole dei loro figli'.Appuntamento per oggi, alla Polivalente San Damaso, con il dibattito pubblico alle ore 16.30, dal titolo “Esternalizzazione dei servizi 0-6, invertire la rotta è possibile”. 'L'obiettivo - affermano gli organizzatori - è fare conoscere l’esperienza dei Comuni di Bologna e Reggio che, al contrario di Modena, stanno riconsiderando la privatizzazione delle scuole comunali 0-6.Alle ore 19.30, cena di sostegno al Comitato “Così non Cresci@mo” per raccogliere i fondi necessari al pagamento delle spese legali del ricorso presentato al TAR.