Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' bastato un 'controllo sommario' per rinvenire, occultati sotto il seggiolino di guida, 4 panetti di sostanza stupefacente risultata essere, a seguito di prova narcotest, cocaina, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.D’intesa con il personale della Squadra Mobile di Bologna, gli operatori procedevano pertanto a perquisizione locale presso il domicilio ubicato nel bolognese, che permetteva il rinvenimento di ulteriori gr. 43 di sostanza stupefacente tipo hashish, 2.400 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle singole dosi (bilancino di precisione e cellophane per confezionare gli involucri.L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.