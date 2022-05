Controlli in zona Tempio, Stazione e parco Novi Sad: espulso un clandestino

Obiettivo dell'attività della Polizia di Stato in zona Tempio, parco Ducale, piazza Dante, parco XXII Aprile, corso Vittorio Emanuele e successivamente anche il parco Novi Sad, la prevenzione e il contrasto del crimine diffuso con particolare attenzione ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. Ed è proprio al parco Novi Sad dove erano iniziati i controlli ai clienti di un bar che un uomo ha cercato di allontanarsi tentando di sfuggire al controllo. Gli agenti lo hanno raggiunto e portato in questura. Gli accertamenti hanno dimostrato che l'uomo era entrato illegalmente in Italia e vi viveva da iregolare. Oltre alla denuncia Resistenza a Pubblico Ufficiale e per ingresso e soggiorno illegale sul T.N. gli è stato notificato il provvedimento di espulsione.In tutto, nella zona tra viale Montecuccoli e viale Monte Kosica, sono state 35 le persone e 8 veicoli controllati