Conviventi di persone vulnerabili: nuove modalità per i vaccini

Da mercoledì 5 maggio cambia la modalità per prenotare la vaccinazione dei conviventi (con più di 16 anni), delle persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:1. malattia neurologica (paziente in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive);2. malattie autoimmuni-immunodeficienze primitive (pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; paziente con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico);3. patologia oncologica (paziente oncologico e onco-ematologico in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure);4. trapiantato di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, cioè:- paziente in lista d'attesa o trapianto di organo solido- paziente in attesa o sottoposto a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva- paziente trapiantato di CSE anche dopo il 1° anno, nel caso che abbia sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressivaSi potrà prenotare la vaccinazione mostrando l'autocertificazione, scaricabile dal sito Ausl dove una pagina dedicata illustra l’intero percorso (http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-conviventi), insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità presso:1. Farmacie private e comunali della provincia di Modena2. Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di ModenaNon è necessario che tutti i conviventi interessati si rechino in farmacia per prenotare: può farlo uno solo presentando le rispettive autocertificazioni e i relativi documenti di riconoscimento. Non è possibile la prenotazione online o telefonica poiché è necessario esibire i documenti autocertificando lo stato di avente diritto. L’autocertificazione sarà poi da conservare e presentare al Punto vaccinale il giorno dell’appuntamento.Al momento il percorso è rivolto ai conviventi di persone estremamente vulnerabili (appartenenti alle categorie sopra riportate) che siano già state vaccinate con almeno una dose o che non siano vaccinabili per motivi clinici. Possono richiedere la vaccinazione anche:- i conviventi di persone delle categorie sopra riportate che, pur residenti sul nostro territorio, sono seguite in centri specializzati fuori dalla provincia di Modena;- i conviventi di minori di 16 anni appartenenti alle categorie sopra riportate che, per la loro età, non possono essere vaccinatiCon riferimento alle consegne delle dosi vaccinali previste per il mese di maggio, verrà definito il percorso per la vaccinazione dei caregiver delle persone in condizione di grave disabilità (ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3).Il giorno dell'appuntamento per la vaccinazione, sia per la 1° dose che per la 2°dose, è necessario portare:· l'autocertificazione in originale, compilata e firmata, che prevede anche di allegare la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (solo per la 1° dose, in quanto sarà poi trattenuta presso il punto vaccinale)· l'originale di un proprio documento di identità in corso di validità· il modulo di consenso e la scheda anamnestica (allegati alla prenotazione), da consegnare già compilati· la tessera sanitaria (codice fiscale)Si precisa che tutte le persone in condizioni di estrema vulnerabilità non devono attendere alcun sms ma possono accedere ai canali di prenotazione, ovvero:· Farmacie private e comunali della provincia di Modena,· Corner salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0· Telefono, contattando il numero 059 2025333 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13, chiuso nei giorni festivi).