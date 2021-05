Coop Alleanza, parte vaccinazione dipendenti (assicurazione inclusa)

Coop vara il Piano per l’attivazione delle vaccinazioni anti Covid-19 ai propri lavoratori che naturalmente diventerà operativo in base alle disponibilità dei vaccini in ciascuna Regione. Sono interessati tutti i lavoratori delle cooperative di consumatori, tra cui quelli di Coop Alleanza 3.0.Infatti, per i lavoratori di Coop Alleanza 3.0 sarà possibile aderire piano vaccinale organizzato dalla Cooperativa a partire dal 26 maggio e fino al 2 giugno incluso attraverso UniVax, la piattaforma dedicata di Unisalute: l’adesione è assolutamente libera, e ogni lavoratore potrà decidere in totale autonomia e senza alcun obbligo.Questo è reso possibile dall’accordo sottoscritto da ANCC-Coop (l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) con Unisalute, primaria impresa assicuratrice nei rami malattia e assistenza. La vaccinazione sarà gratuita per ogni dipendente e comprende una polizza assicurativa per eventuali reazioni al vaccino.“Sin dagli inizi della campagna vaccinale nazionale abbiamo sostenuto con forza l’importanza di dare la priorità ai dipendenti della grande distribuzione. Una convinzione che, come sistema cooperativo, abbiamo portato fino all’Unione Europea, e che oggi, con orgoglio, è diventata un’azione concreta” dichiara Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0 “Un impegno che conferma, ancora una volta, quanto per noi sia prioritaria la salute di tutti, a partire dai nostri lavoratori, sin dall’inizio della pandemia”.Le convocazioni verranno inviate da Unisalute. Le somministrazioni e le relative tempistiche dipenderanno dalla disponibilità dei vaccini in ciascuna Regione, in linea con le priorità dettate dal piano di vaccinazione nazionale. Il vaccino potrà essere somministrato in hub vaccinali accreditati e in strutture sanitarie territoriali e l’impegno di Coop Alleanza 3.0 è quello di coprire la maggior parte delle province in cui la Cooperativa è presente.Si tratta di un’opportunità aggiuntiva e complementare rispetto al Piano Nazionale dei Vaccini.