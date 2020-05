Coronavirus a Modena il primo supermercato online d'Italia: SpesaLocal

Con il coronavirus sono cambiate le nostre abitudini d’acquisto, soprattutto quelle legate alla spesa alimentare. I supermercati, diventano evidentemente, sempre più un luogo dove anche prendendo tutte le precauzioni possibili, ci esponiamo a rischi ogni qualvolta andiamo a fare la spesa. Inoltre code interminabili, ingressi centellinati e corsie a senso unico, ci fanno ripensare all’esperienza di fare la spesa, preferendo sempre di più quella online, quale soluzione più comoda e sicura.

SpesaLocal è un vero e proprio supermercato online, con oltre 500 prodotti, gli stessi che si acquisterebbero in qualsiasi supermercato tradizionale.

Ad aiutare gli utenti a fare la spesa ci pensa un algoritmo di intelligenza artificiale che ricorda ai clienti quali prodotti comprare, in base agli acquisti precedenti, e cosa potrebbero essersi dimenticati di aggiungere al carrello.

Nato a Bologna ad inizio aprile 2020, SpesaLocal è già presente in oltre 10 città ed ha scelto Modena come nuova città da servire.

Per garantire la sicurezza gli operatori indossano guanti e mascherina e le consegne avvengono 'senza contatto': si paga online e la spesa viene lasciata direttamente in ascensore o nel vano scale. Ordinare è facilissimo, basta andare su www.spesalocal.it , scegliere tra gli oltre 400 prodotti disponibili, selezionare la data di consegna e fare il pagamento online: in questo modo si può garantire la consegna senza contatti.

Il servizio clienti è attivo 12 ore al giorno su Whatsapp, telefono e chat Facebook per assistere gli utenti in ogni fase. Se l'ordine viene concluso entro le 13:30 è possibile ricevere la spesa già il giorno dopo.

Per garantire la massima freschezza la spesa viene preparata il giorno della consegna e caricata su furgoni refrigerati senza interrompere la catena del freddo. Inoltre, il servizio clienti si mette in contatto poco prima dell'arrivo del corriere per facilitare la consegna, che è garantita in tutti i cap della città di Modena.