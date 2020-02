'Coronavirus, caso paziente Carpi esempio di protocollo seguito'

'Il protocollo ha funzionato come doveva. Il cittadino di Carpi che ha avvertito sintomi potenzialmente collegabili al Coronavirus, correttamente si è messo in contatto telefonico col medico di medicina generale e con il numero della sanità pubblica che abbiamo a disposizione (attraverso il quale è stata eseguita un'intervista telefonica ed è stato attivato tutto il percorso protetto che prevede l'attivazione del 118 e la centralizzazione al Policlinico delle persone sospette che devono essere sottoposte a tampone. Questo ci ha consentito di ottenere protetti tutti i percorsi compreso l'ospedale Policlinico e di stabilire con esattezza l'origine del contagio, nella zona in cui il soggetto ha lavorato nelle ultime settimane (il lodigiano)'. Così Silvana Borsari, Direttrice sanitaria Ausl di Modena a commento del primo caso di contagio da Coronavirus registrato a Modena a margine dell'appuntamento tenutosi presso la centrale unica di Protezione civile di Marzaglia con i sindaci della provincia di Modena.Di fatto l'istruzione ribadita è quella didirettamente né all'ospedale né presso il proprio medico di base, né al pronto soccorso, ma di chiamare i numeri telefonici messi a disposizione e dedicati all'emergenza seguendo le indicazioni e rispondendo alle domande degli operatoriUna occasione per ribadire anche la problematica delle fake news che si diffondono soprattutto attraverso la rete. Notizie false che non solo generano psicosi e, appunto, false informazioni che generano allarme tra la popolazione, ma anche problemi per gli stessi operatori: 'Stiamo combattendo contro questo fenomeno. Anche noi riceviamo quotidianamente tante telefonate assolutamente inutili da cittadini che ci chiedono conferma di informazioni sbagliate e false. Questo tiene impegnate anche linee di professionisti. Noi abbiamo bisogno di garantire un'informazione corretta a tutti i cittadini perché agiscano in modo migliore per salvaguardare la propria salute e quella degli altri' - ha concluso Silvana BorsariImportante attenersi all’ultima ordinanza del Ministro della Salute, che prevede la cosiddetta “permanenza domiciliare”: chi torna dalla Cina oppure chi è stato in contatto con una persona risultata positiva in Italia deve restare a casa. Prima ancora c’è l'(e se non lo fa è sanzionabile) di riferire aldi aver viaggiato nelle zone a rischio negli ultimi 14 giorni, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13; negli altri orari sarà attiva lao si potrà inviare unaagli indirizzi l.gardenghi@ausl.mo.it e g.casaletti@ausl.mo.it).Chiamate il Numero verde o telefonate al vostro medico di Medicina generale, o chiamate il numero 1500 del Ministero. E poi, in caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118. Ma non andate al Pronto soccorso se avete il dubbio di avere i sintomi del contagio”.